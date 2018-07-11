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    الملك السعودي سلمان عبد العزيز مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 5 أبريل، 2017

    بعد حملة مكافحة الفساد... توقيفات لمسؤولين في وزارة الدفاع السعودية

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الثلاثاء، توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع.

    ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "تم توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع إثر اتهامه برشوة وتعاملات مالية مشبوهة".

    أول تعليق لمجلس الوزراء السعودي بعد مقتل علي عبد الله صالح في الرياض، السعودية 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Saudi Press Agency
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    وقال النائب العام السعودي، سعود بن عبدالله المعجب، في بيان، إن "الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات من وزارة الدفاع، تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين (لم يسمه) في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة (لم يحددها).

    وأضاف: "وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي". وتابع: "وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود، عند تسلمه مبلغ مليون ريال (نحو 270 ألف دولار).

    وأشار النائب العام السعودي إلى أنه "بإجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه".

    وتأتي هذه الاعتقالات، في ظل توجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقضاء على الفساد، فقد ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا، و4 وزراء، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، قبل أن تطلق سراحهم بعد التوصل إلى تسويات مالية.

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