التحالف الغربي يواجه "عدوا لا قبل له به"

وبحسب صحيفة "رسالت" فإن "قوات المقاومة اليمنية" هي القوات التي لا يستطيع "التحالف" التغلب عليها.

© Sputnik . Konstantin Chalabov استعراض للصواريخ التي تملكها اليمن

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات المقاومة اليمنية تمكنت من إنماء قوتها القتالية من خلال الاعتماد على الذات.

وأعلنت قوات المقاومة اليمنية في الأسبوع الماضي أنها صنعت صاروخا بالستيا قريب المدى جديدا تماما.

وسينضم الصاروخ الجديد إلى ترسانة الصواريخ التي تمتلكها قوات المقاومة اليمنية والتي يستفيد منها المتمردون اليمنيون الذين يتصدون للتحالف الغربي الذي أرسل صواريخ "باتريوت" الأمريكية لمواجهة صواريخهم.

ولم يملك المتمردون اليمنيون في البداية شيئا يذكر ولكنهم تمكنوا من مواجهة التحالف الغربي بفعالية وفقا للصحيفة التي كانت استعرضت الصواريخ الموجودة في حوزة المتمردين اليمنيين.