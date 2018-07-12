السعودية تكشف شكل مناسك الحج بعد 12 عاما... طفرة تكنولوجية كبيرة (فيديو)

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يوضح تصورها لمناسك الحج بعد 12 عامًا، والتي ستشهد توسعا في الاستعانة بالتكنولوجيا.

وأظهر الفيديو أن التسجيل في الحج عام 1451 هجرية، سيكون من خلال تطبيق يرسل من خلاله للحاج الذي قبل طلبه صندوق به سوار وبطاقة الحاج، وسماعات الأذن التي تعطيه المعلومات أثناء تأديته المناسك.

ولن يحتاج الحاج إلى تسجيل اسمه في الفندق وسيمكنه السوار وسماعة الأذن من أداء المناسك بكل يسر وسهولة، حيث ستردد السماعة على مسامعه الأدعية التي يجب قولها عند الطواف فيما يرشده السوار عن عدد الأشواط التي طافها كما ينبهه في المسعى وباقي المشاعر المقدسة على ما يجب أن يقوم به.

ويوضح الفيديو أن بطاقة الحاج الإلكترونية ستغني حجاج الخارج عن الوقوف في الجمارك وقضاء وقت طويل، حيث سيكتفون فقط بتمرير البطاقة على جهاز إلكتروني، ومن خلالها يستطيعون ركوب قطار الحرمين والوصول إلى فندق الإقامة الخاص بهم، حيث ستكون حقائبهم في انتظارهم.

نظرة إلى مستقبل الحج والعمرة#مناسك1451 pic.twitter.com/6fpwErWvmM — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 9, 2018

ولن تكون اللغة حاجزا بين الحجاج ورجال الأمن، حيث أن السماعات ستوفر ترجمة فورية للطرفين.

ولن يقتصر الأمر على هذا فقط، بل ستساعد البطاقة الإلكترونية على تحديد موقع الحاج، مما يجعل مهمة العثور على التائهين أسهل.