الحكومة الجزائرية تتراجع عن قرار رفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية

تراجعت الحكومة الجزائرية عن قرار بالتوجه نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية بدءا من العام القادم 2019، بداية من مواد الطاقة كالوقود والكهرباء.

الجزائر- سبوتنيك. وقال وزير الطاقة مصطفى قيطوني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "لم نقل أبدا أننا سنرفع الدعم عن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، سواء تعلق الأمر بفئة من المواطنين الفقراء أو جميعهم، الحديث يقتصر على إعداد سيناريوهات ودراسات فقط لما بعد رفع الدعم عن الأسعار مستقبلا".

© AFP 2018 / Farouk Batiche احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر يصل إلى 90 مليار دولار

وشدد قيتوني أنه "من حق الحكومة القيام بدراسات حول مراجعة سياسة دعم الأسعار، مثلها مثل كل الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن "ما تقوم به الحكومة حاليا يقتصر على مجرد إعداد سيناريوهات لما بعد التخلي عن سياسة الدعم".

وفي نفس السياق أكد الوزير الجزائري أن "الحكومة لم تقرر زيادة في أسعار الكهرباء هذا العام"، وهو تصريح يناقض تصريحاته التي أدلى بها قبل أسبوع خلال ختام السنة التشريعية للبرلمان، قال فيها أن الحكومة تدرس رفع أسعار الكهرباء بدءا من العام القادم و إعادة تنظيم دعم الأسعار، بهدف توجيهه لمستحقيه، بما في ذلك الدعم الخاص بالطاقة.