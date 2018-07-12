22 غارة للتحالف على محافظتي الحديدة وصعدة

كثف طيران التحالف غاراته على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف نفذ اليوم 12 غارة على محافظة الحديدة غرب اليمن، 10 غارات منها استهدفت مزارع في قريتي الشجن والمنقم بمديرية الدريهمي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار مادية".

© AP Photo / Hani Mohammed هجومان لـ "أنصار الله" يستهدفان قوات الرئيس هادي شرق صنعاء

وأضاف "أن غارتين للتحالف استهدفتا مديرية زبيد جنوب الحديدة".

إلى ذلك، جدد طيران التحالف قصفه محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المصدر "أن التحالف شن 5 غارات على مديرية باقم، وقصف بأربع غارات أخرى مديرية ساقين، كما نفذ غارة على منطقة علاف في مديرية سحار".

في السياق، "سقط جريح بقصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة في مديريتي رازح ومنبة الواقعتين على الشريط الحدودي"، حسب المصدر.