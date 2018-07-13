غارات للتحالف الدولي على البوكمال ليلا وعشرات القتلى والجرحى

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية، ليل أمس، على ريف البوكمال في دير الزور، استهدفت مجمعات سكنية وأسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.