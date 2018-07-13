"حزب الله": التدخلات السعودية في تشكيل الحكومة اللبنانية لم تعد سرا

قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ نبيل قاووق، إن "التدخلات السعودية في تشكيل الحكومة اللبنانية لم تعد سرا، وباتت السبب الأول في رفع بعض الجهات السياسية المعروفة الهوية لسقف المطالب والحصص، وافتعال العراقيل والعقد الداخلية".

وأشار الشيخ قاووق خلال رعايته حفل تخرج طلابي في مدينة بنت جبيل، إلى أن "المطالب والعقد الخارجية الأميرية والأمريكية باتت معروفة ومفضوحة كما الداخلية منها"، مشددا على أن "التأخير في تشكيل الحكومة يشكل استهدافا مباشرا للعهد ومصالح جميع اللبنانيين"، وفقا لقناة المنار الناطقة باسم الحزب.

وشدد على أنه "إذا كانت بعض الجهات الداخلية والسعودية تراهن على تعويض هزائمها في الانتخابات النيابية من خلال زيادة الحصص في الحكومة الجديدة، فهم واهمون، لأن المعادلات السياسية الداخلية هي أقوى وأكثر حساسية من أن يغيرها أي تدخل سعودي أو إملاءات خارجية".

ورأى أن "الانتصارات التي تصنع وتسجل في جنوب سوريا اليوم، هي انتصارات استراتيجية كبرى، أسقطت استراتيجيات سياسية وعسكرية وأمنية كبرى لأمريكا والسعودية وإسرائيل، وهي تعزز منعة لبنان أمام الخطر التكفيري والإسرائيلي، وتشكل أكبر خدمة لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، وإنجازا وخدمة بشكل مباشر للبنان إقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا، لا سيما وأن طريق التصدير تفتح لبضائع لبنانية إلى العراق والخليج".