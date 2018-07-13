وفد "حماس" ينهي زيارته إلى القاهرة بعد لقاءات مع المخابرات المصرية

أنهى وفد حركة "حماس" زيارته إلى القاهرة بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين المصريين.

رام الله — سبوتنيك. قالت حركة "حماس"، في بيان وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "غادر وفد حماس العاصمة المصرية القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وقادة المخابرات".

وأضاف البيان أنه "جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة".

وتابع البيان أنه "جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة".

وكان وفد من حركة "حماس" قد غادر الأربعاء قطاع غزة صوب العاصمة المصرية القاهرة تلبية للدعوة المصرية، وترأس وفد "حماس" نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري وضم كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.