الكشف عن حالة مطار النجف بعد أحداث الاقتحام الأخيرة

أكد نائب مدير مطار النجف جواد الكرعاوي وقوع خسائر مادية كبيرة بمحتويات مطار النجف، بعد اقتحامه من قبل محتجين، أمس الجمعة، محملا المسؤولية لجهات سياسية وقيادة الشرطة بالمحافظة والمحافظ.