مقتل طفلين وإصابة 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

قتل طفلان، مساء اليوم السبت، 14 يوليو/تموز، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنطقة الكتيبة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد الطفلين أمير النمرة (15 عاما) والطفل لؤي كحيل (16 عاما)، وإصابة 15 مواطنا آخرون، جراء استهداف منطقة الكتيبة في غزة"، وذلك وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطيران الإسرائيلي "قصف مبنى متعدد الطوابق في مخيم الشاطئ استخدم كموقع تدريب للقتال في مناطق مأهولة تابع لمنظمة حماس الإرهابية".

#فيديو قصف مبنى متعدد الطوابق في مخيم #الشاطئ استخدم كموقع تدريب للقتال في مناطق مأهولة تابع لمنظمة #حماس الإرهابية.

تحت المبنى تم حفر نفق قتالي تم استخدامه للتدريب القتال تحت الارض. ان النفق هو جزء من شبكة انفاق تحت ارضية قامت حماس بحفرها في قطاع غزة pic.twitter.com/mvbasOwN1Y — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2018

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قدهاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت "القبة الحديدية" في إسقاط ست منها فقط.