مقتل طفلين وإصابة 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، إن "القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد الطفلين أمير النمرة (15 عاما) والطفل لؤي كحيل (16 عاما)، وإصابة 15 مواطنا آخرون، جراء استهداف منطقة الكتيبة في غزة"، وذلك وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.
بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطيران الإسرائيلي "قصف مبنى متعدد الطوابق في مخيم الشاطئ استخدم كموقع تدريب للقتال في مناطق مأهولة تابع لمنظمة حماس الإرهابية".
#فيديو قصف مبنى متعدد الطوابق في مخيم #الشاطئ استخدم كموقع تدريب للقتال في مناطق مأهولة تابع لمنظمة #حماس الإرهابية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2018
تحت المبنى تم حفر نفق قتالي تم استخدامه للتدريب القتال تحت الارض. ان النفق هو جزء من شبكة انفاق تحت ارضية قامت حماس بحفرها في قطاع غزة pic.twitter.com/mvbasOwN1Y
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قدهاجم قائمة أهداف لحركة حماس في قطاع غزة، فجر اليوم، لترد الحركة بإطلاق العشرات من القذائف والراجمات من القطاع، ونجحت "القبة الحديدية" في إسقاط ست منها فقط.
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