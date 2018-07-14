الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت 14 يوليو/تموز الجاري، إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من اجل ضمان وقف العدوان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

© Sputnik . Ahmed Abed شرط إسرائيلي لوقف العدوان على غزة

وشدد المحمود على أن سلطات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع الى مزيد من التصعيد، وملاحقة المواطنين العزل ،وإراقة دماء المتظاهرين السلميين، واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء شعبنا في القطاع.

وجدد مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل، من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في بلادنا والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى اليه شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته.

واستشهد طفلان وأصيب 15 آخرين، جراء سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة وأخرى مدنية، من بينها متنزها ومسجدا ومبان في قطاع غزة.