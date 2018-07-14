الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت 14 يوليو/تموز الجاري، إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من اجل ضمان وقف العدوان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
وجدد مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل، من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في بلادنا والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى اليه شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته.
واستشهد طفلان وأصيب 15 آخرين، جراء سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة وأخرى مدنية، من بينها متنزها ومسجدا ومبان في قطاع غزة.
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