تحويل مسار الرحلات الإيرانية للنجف إلى العاصمة العراقية بغداد حتى إشعار أخر

قررت شركات الطيران الإيرانية، اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، تحويل مسار الرحلات الإيرانية للنجف إلى بغداد بسبب الاحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات والفساد في جنوب العراق.