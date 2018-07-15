مع اشتعال الحروب التجارية… حمد بن جاسم: هناك "غفلة خليجية" ويتساءل عن موقع مجلس التعاون

تحدث حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، عن الحروب التجارية بين القوى الكبرى في العالم، وموقع المصالح الخليجية من هذه الخلافات.

وقال بن جاسم عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مما يجري حولنا من خلافات اقتصادية وعسكرية بين التكتلات الكبرى، أمريكا والصين، أمريكا وأوروبا، أمريكا وروسيا، الخلاف بين أمريكا وإيران، بالإضافة إلى ما يجري بين الكوريتين، أرى أن هناك غفلة خليجية وتجاهل تام لموقع مصالحنا".

١- مما يجري حولنا من خلافات اقتصادية وعسكرية بين التكتلات الكبرى، أمريكا والصين، أمريكا وأوروبا، أمريكا و روسيا، الخلاف بين أمريكا وإيران، بالإضافة إلى ما يجري بين الكوريتين، أرى أن هناك غفلة خليجية وتجاهل تام لموقع مصالحنا. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 15, 2018

وأضاف: "وإذا استمرت الحروب التجارية الدائرة الآن فإنني أخشى أن تصبح أوروبا شبه جزيرة تتبع لآسيا أو بالأحرى للصين. وإذا كانت أوروبا ستصبح شبه جزيرة فماذا سنصبح نحن في مجلس التعاون؟ خاصةً إذا أدركنا أنه لم يعد هناك مجلس تعاون للأسف الشديد!".

٢- وإذا استمرت الحروب التجارية الدائرة الآن فإنني أخشى أن تصبح أوروبا شبه جزيرة تتبع لآسيا أو بالأحرى للصين. وإذا كانت أوروبا ستصبح شبه جزيرة فماذا سنصبح نحن في مجلس التعاون؟ خاصةً إذا أدركنا أنه لم يعد هناك مجلس تعاون للأسف الشديد! — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 15, 2018

وتشهد المنظومة الاقتصادية العالمية، اضطرابات عنيفة بعد أن أطلقت الولايات المتحدة رصاصتها الأولى في وجه الصادرات الصينية، وبدأت فعليا في تطبيق المرحلة الأولى من حزمة الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها قبل أسابيع.

إذ بدأت الموانئ وسلطات الجمارك الأمريكية في تحصيل رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية بقيمة أربعة وثلاثين مليار دولار.