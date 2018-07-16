أنقرة: التقارير عن انسحاب "وحدات حماية الشعب الكردية" من منبج مبالغ فيها

نفت وزارة الخارجية التركية انسحاب المقاتلين الأكراد من مدينة منبج شمال غربي سوريا، بـ "شكل كامل"، مشيرة إلى استمرار انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أكصوي في بيان، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، إن "الأنباء المتعلقة بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج مبالغ فيها، ولا تعبر عن الحقيقة"، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول".

© AFP 2018 / Bulent Kilic دمشق تعتبر توغل القوات التركية والأمريكية في منبج عدوان متواصل على سوريا

وأضاف البيان: أن "انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات مستمر، كما أن التحضيرات للتنفيذ دوريات مشتركة مستمرة".

وكان مجلس منبج العسكري، الذي يسيطر على مدينة منبج السورية، أعلن خروج آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها.

وتوصلت تركيا وأمريكا لاتفاق، الشهر الماضي، يقضي بانسحاب وحدات حماية الشعب من منبج، وأن تعمل القوات التركية والأمريكية سويا للحفاظ على الأمن والاستقرار حول المدينة.

#عاجل| مصادر في الخارجية التركية: الأنباء المتعلقة بانسحاب تنظيم " ي ب ك/ بي كا كا" من #منبج بشكل كامل مبالغ فيها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 16, 2018

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