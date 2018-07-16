الخطوط القطرية تنتهي من شراء 5 طائرات من طراز 777

أعلنت شركتا بوينج والخطوط الجوية القطرية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أن شركة الطيران القطرية استكملت طلبية لشراء خمس طائرات شحن طراز 777 من شركة صناعة الطائرات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز، فإن قيمة الصفقة، التي جرى كشف النقاب عنها في معرض فارنبورو للطيران، تبلغ نحو 1.7 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

جدير بالذكر أن الصفقة كانت قد أعلنت من قبل باعتبارها التزاما بالشراء في أبريل/ نيسان.

يشار إلى أن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية كان صرح أن من المتوقع أن تتسلم الشركة أول طائرة إيرباص إيه350-1000 خلال الفترة بين 15 و20 فبراير/ شباط.