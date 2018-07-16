الخطوط القطرية تنتهي من شراء 5 طائرات من طراز 777

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز، فإن قيمة الصفقة، التي جرى كشف النقاب عنها في معرض فارنبورو للطيران، تبلغ نحو 1.7 مليار دولار بالأسعار المعلنة.
يشار إلى أن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية كان صرح أن من المتوقع أن تتسلم الشركة أول طائرة إيرباص إيه350-1000 خلال الفترة بين 15 و20 فبراير/ شباط.
والخطوط القطرية هي أول عميل لأكبر طائرة ركاب أوروبية تعمل بمحركين. وكان مقررا في البداية أن تستلم أول طائرة من طلبية تضم 37 طائرة في العام الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
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