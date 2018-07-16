رغد صدام حسين تدخل على خط التظاهرات في العراق

علقت رغد صدام حسين على تغريدة نسبت إليها على موقع "تويتر" بخصوص تحريضها على مهاجمة الأحزاب في بلادها.

وجاء في التغريدة تصريحاً نسب لرغد تحرض فيه المحتجين في العراق على مهاجمة الأحزاب المدعومة من إيران، بحسب ما نقله موقع "السومرية نيوز".

وأكدت رغد أن "الحساب الذي نشر التغريدة هو حساب وهمي مزيف".

وأضافت أنها "لم تصرح بشأن الاحتجاجات في مدن جنوبي العراق".

وشهدت مناطق عديدة في جنوب العراق مظاهرات متفرقة شارك في كل منها عشرات الأشخاص وتخلل بعضها أعمال عنف، ولا سيما في مدينة البصرة حيث هاجم متظاهرون مقر منظمة بدر وحاولوا إحراقه ما أدى إلى صدام بينهم وبين القوات الأمنية أسفر عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل بجروح، وفق ما أفاد مصدر أمني.