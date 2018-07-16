مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 في غارات للتحالف على محافظة الحديدة

قٌتل 6 أشخاص وأصيب 2 آخرين في غارات نفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية على مديرية زبيد، بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" إن "6 أشخاص قتلوا وأصيب 2 في غارات لطيران التحالف على مديرية زبيد".

© AP Photo / Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يكشف عن مبادرة رفضها التحالف العربي

يذكر أن طيران التحالف العربي كان قد كثف غاراته على محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف نفذ اليوم 12 غارة على محافظة الحديدة غرب اليمن، 10 غارات منها استهدفت مزارع في قريتي الشجن والمنقم بمديرية الدريهمي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار مادية".

وذكر المصدر "أن التحالف شن 5 غارات على مديرية باقم، وقصف بأربع غارات أخرى مديرية ساقين، كما نفذ غارة على منطقة علاف في مديرية سحار".