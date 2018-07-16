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17:09 16 يوليو/ تموز 2018
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    رمز الصداقة الروسية المصرية في شرم الشيخ

    سياحي مصري يتوقع عودة رحلات "الشارتر" الروسية في أكتوبر

    © Sputnik .
    العالم العربي
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    قال الخبير السياحي المصري عصام علي، القيادي في اتحاد السياحيين في الغردقة، إن قطاع السياحة المصري يشهد انتعاشا خلال العام الجاري، خاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لإيرادات السياحة خلال العام الجاري إلى 11.2 مليار دولار.

    وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أن هذه الخطوة من شأنها أن تجذب مزيدا من السياح إلى السوق المصري، بجانب الاستثمارات الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، لأن هذا الإعلان يعد رسالة طمأنة للمستثمرين لضخ الأموال.

    البنك المركزي المصري
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة"
    وأكد الخبير السياحي على أن إعلان صندوق النقد الدولي، يعتبر دليلا قويا على ثقة المؤسسات الدولية في قوة قطاع السياحة المصري، ومقدرته على تحقيق نمو سريع وانتعاش اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى كونه رسالة ثقة للعالم كله، وأن المقاصد السياحية المصرية آمنة تماما، للسائح والمستثمر.

    ولفت إلى أن السياحة المصرية تمكنت من استعادة مكانتها واستعادة جزء كبير من السياح الذين فقدتهم، وهو ما يظهر جليا بالمقارنة بالسياحة التركية، في ظل اهتمام الدولة بالقطاع، خاصة ما تم طرحه في برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا، رغم ما يحتاجه من مدى زمني محدد لتنفيذه.

    وأوضح عصام علي، أن رفع عدد كبير من الدول لحظر السفر الذي كان مفروضا على مصر كوجهة سياحية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والتنشيط في الأسواق التقليدية، يحقق المستهدف منه، وهو دعم السوق السياحي المصرية، لتحقيق مزيدا من الدخل للقطاع وللدولة.

    وعن رحلات "الشارتر"، قال علي إنه يتوقع عودة رحلات "الشارتر" الروسية مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي في مصر، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موضحا أن الأمور أصبحت مهيأة لعودتها لمنتجعات الغردقة وشرم الشيخ خاصة بعد انتهاء مونديال روسيا لكرة القدم.

    وأشار الخبير السياحي المصري إلى أن مونديال كأس العالم في روسيا 2018، كان أحد الأشياء الرئيسية التي كانت سببا لانشغال روسيا وتأخير عودة رحلات "الشارتر"، إلا أنه بعد انتهاء بطولة كأس العالم ستصبح كل الظروف مهيأة لعودة تلك الرحلات.

    وتوقع الخبير السياحي فور إعلان الحكومة الروسية عودة رحلات "الشارتر" إلى مصر، وأن تشهد منتجعات الغردقة وشرم الشيخ زخما سياحيا من مختلف المدن الروسية، بل من المتوقع أن تشهد أعداد السياح الروس تصاعدا ملحوظا فور عودتهم، خاصة أنهم على رأس الدول المصدرة للسياحة في مصر، حيث يعشق الروس قضاء عطلاتهم في فصل الشتاء في مصر.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    استئناف رحلات الطيران, أخبار روسيا, أخبار مصر, عودة السياحة الروسية, قطاع السياحة, مصر, روسيا
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