الحوثي يوجه "روشتة نجاح اقتصادي" إلى الكويت… ومغردون: ماذا عن اليمن

وجه رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رسالة إلى دولة الكويت تتضمن نصائح اقتصادية للنجاح على حد وصفه.

قال محمد علي الحوثي، في تغريدة أمس الأحد 15 يوليو/ تموز: "الكويت أمامها مرحلتين لتنجح، إعداد الخطط للفترة التي تسبق تطبيق الاتفاق الصيني، خصوصا المشروع قد يتعارض مع (مشروع) نيوم (السعودي) والمصالح التي تحتكرها أمريكا في منطقة الخليج للنفاذ بجلدها".

وأضاف: "وبعد سريان الاتفاق يجب عليها تكثيف الأمن خصوصا بعد العمليات الأخيرة" مشيرا إلى "حمل العقلية الاقتصادية بالتخلي عن شراكة الاعتداء على الجيران".

الكويت امامهامرحلتين لتنجح

اعدادالخطط للفترةالتي تسبق تطبيق الاتفاق الصيني خصوصاوالمشروع قديتعارض مع نيوم والمصالح التي تحتكرهاامريكابمنطقةالخليج للنفاذ بجلدها

وبعدسريان الاتفاق يجب عليهاتكثيف الامن خصوصابعدالعمليات الاخيرة

حمل العقليةالاقتصاديةبالتخلي عن شراكةالاعتداءعلى الجيران — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 15, 2018

وأثارت تغريدة الحوثي، انتقاد بعض متابعيه الذين تساءلوا عن وضع اليمن الاقتصادي في ظل الحرب المشتعلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشاروا إلى أن اليمن غارق في الأزمات الاقتصادية والسياسية، وأنهم —اليمنيون- أولى بالنصيحة من الكويت.

وقال أحد مستخدمي موقع "تويتر" ويحمل اسم "أكس العامري": "شوف من الي يتحدث عن النجاح. الاقتصادي. الأمني بالله حد يمنشن أمير الكويت عشان يستفيد من الخبرة بتعنا".

شوف من الي يتحدث عن النجاح. الاقتصادي. الأمني 😂😂😂😂 بالله حد يمنشن أمير الكويت عشان يستفيد من الخبره بتعنا😂😂😂😂 — #أكس العامري* (@lyebmkbqaRyCaiO) July 15, 2018

وأضاف مغرد آخر يحمل اسم "Aboobad Abdullah‏": "هذا لو كانو يعقلون سيدي أبو أحمد".

هذا لو كانو يعقلون سيدي ابو أحمد — Aboobad Abdullah (@AbdullahAboobad) July 15, 2018

بينما قال مغرد يحمل اسم "نصر القاضي": "تعيش يا محمد مهاتير".

تعيش يا محمد مهاتير 😉 — نصر القاضي (@nasr10a) July 16, 2018

وقال آخر يحمل اسم "الوعد الصادق": "سلام الله عليك يا بواحمد نصحتهم نصح الاخأ. لعلهم يعقلون و يدركون مدآ خبث وحقد سياسة بن سلمان وبن زايد ضد دولة الكويت حكومه وشعب".

سلام الله عليك يا بواحمد نصحتهم نصح الاخأ. لعلهم يعقلون و يدركون مدآ خبث وحقد سياسة بن سلمان وبن زايد ضد دولة الكويت حكومه وشعب — الوعد الصادق (@ALWAED__ALSADIQ) July 15, 2018

اجمل خطوه عملته الكويت الاتفاق الاستثماري مع الصين لكن عليهم ان يحددو العماله الصينيه لان الشركة الصينيه تدخل بكل شي موضفين حتى الاكل ، والأساس من هذا الاتفاق هو الخروج من العباية الأمريكة الي هي الان برعاية القررررد الاشقر ترمب نقول لهم موفقين انشاءالله خير ما عملتو.! وعقبالنا — OmAs (@OmAsNagawati) July 15, 2018

يذكر أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحب بمشروع "الحزام" الصيني، وقال يوم الثلاثاء 10 يوليو/ تموز إن الصين والدول العربية تشتركان في أهداف استراتيجية، للتعاون والربط وتسهيل حركة النقل ومضاعفة الاستثمار في مجال النفط والطاقة المتجددة.