حماس تعلق على إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم

علقت حركة حماس، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، على إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم قائلة إنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم وحرمان غزة من أبسط مستلزمات ومتطلبات الحياة جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في القطاع جرأه عليها الصمت الإقليمي والدولي على جرائمه وانتهاكاته وغياب القرارات الرادعة بحقه".

© REUTERS / AMIR COHEN إسرائيل تغلق المعبر التجاري الوحيد مع غزة وتقلص مساحة الصيد

وأضاف برهوم:

أن هذه الإجراءات الانتقامية تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة، والتي سيكون لها تداعيات خطيرة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي، ولن تفلح أبدا في التأثير في المواقف الوطنية لاستمرار النضال والمقاومة لانتزاع حقوقنا وإنهاء الحصار.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أن "وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، غادي أيزنكوت، قررا إغلاق معبر كيرم شالوم أمام شاحنات الغاز والوقود حتى يوم الأحد القادم".

وأضافت الإذاعة "بالإضافة إلى ذلك تم تقليص المساحة المسموح بها لصيادي الأسماك في شواطئ غزة من ستة أميال بحري إلى ثلاثة أميال فقط".

ويأتي القرار الإسرائيلي الجديد بعد أيام من منعها دخول سلع ومواد أساسية إلى القطاع إضافة لحظر تصدير كافة المنتجات الفلسطينية عبر معبر "كرم أبو سالم"، وذلك ردا على استمرار أطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل والتي أدت الى اندلاع عشرات الحرائق، والتهام آلاف الدونمات في الأشهر الأخيرة.