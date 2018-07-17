"ضيوف النووي" في قصر محمد بن زايد (فيديو)

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية المسلحة، إن بلاده تمضي قدما في مسيرة التطور والازدهار بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات.

وأضاف ابن زايد، خلال استقباله وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بمجلس قصر البحر، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تمضي قدما في مسيرة التطور والازدهار في شتى المجالات خاصة المشاريع الحيوية الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان استدامة مواردها ومسيرة تطورها الحضاري، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب ابن زايد عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين في إدارة مشاريع عملاقة في مجال الطاقة النووية متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن ودعم مسيرة بنائه وتطوره وازدهاره وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الاهتمام والرعاية التي يوليها سموه لأبناء الوطن وتعزيز دورهم في خدمته.