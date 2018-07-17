تحديد موعد وصول أول قافلة للحجاج الإيرانيين إلى السعودية

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، حميد محمدي، أن أول قافلة من الحجاج الإيرانيين ستصل إلى الأراضي السعودية، غدا الأربعاء.

وقال محمدي في تصريح نقلته وكالة "فارس"، إن 86 ألف إيراني سيؤدون فريضة الحج هذا العام.

ولفت محمدي إلى أن أول مجموعة من الحجاج "ستنطلق غدا من مطار الإمام الخميني في طهران، إلى الأراضي المقدسة".

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وأوضح محمدي أن شركتي الخطوط الجوية الإيرانية والسعودية ستنظمان 310 رحلة للحجاج الإيرانيين.

وسيبدأ الحجاج الإيرانيون في العودة إلى إيران بداية من 26 آب/ أغسطس وستتواصل عمليات العودة حتى 15 أيلول/سبتمبر.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني حميد محمدي، قد أعلن يوم 18 حزيران/يونيو من العام الجاري أن بلاده اتفقت مع السعودية على فتح مكتب لرعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية، مشيرا إلى أن ما يقرب من 85 ألف إيراني سيتوجهون لأداء مناسك الحج هذا العام.

ولم يذهب الحجاج الإيرانيون إلى الحج عام 2016 بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقطع العلاقات الدبلوماسية إثر اقتحام متظاهرون إيرانيون مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر عام 2016.