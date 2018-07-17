البنك المركزي المصري يتوقع ارتفاعا قياسيا في تحويلات المصريين من الخارج

توقع البنك المركزي المصري ارتفاعا قياسيا قد يبلغ 26 مليار دولار في تحويلات المصريين في الخارج، بحلول نهاية العام المالي 2017- 2018.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، إن "البنك المركزي المصري توقع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بحلول نهاية العام المالي 2017- 2018 إلى 26 مليار دولار".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH لأول مرة في تاريخ البنك المركزي المصري... احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 37 مليار دولار

وأضاف البيان أن "تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2017 وحتى أبريل/ نيسان 2018 نحو 21.9 مليار دولار".

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد سجلت في أبريل/ نيسان الماضي 2.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2017.

وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو/ حزيران من كل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.