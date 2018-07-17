مصر: بيان رسمي بشأن تقارير "إضافة مادة للخبز لتقليل كثافة السكان"

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بيانا حول ما تردد بشأن أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، نشرته صحيفة "الأهرام" الرسمية، إنه تصريح الوزير الخاص بـ"إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي" تم تحريفه، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها.