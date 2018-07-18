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12:31 18 يوليو/ تموز 2018
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    في ظل استمرار رفض الأهالي مغادرة بلدتي كفريا والفوعة.. اتفاق مخيم اليرموك يدخل حيز التنفيذ في ريف حلب الجنوبي

    دخول عشرات الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج الأهالي المحاصرين

    © Sputnik . Zaher Tahhan
    العالم العربي
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    دخلت حافلات وسيارات إسعاف بلدتي الفوعة وكفريا، المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، في إطار اتفاق لإجلاء سكان.

    وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية عبر ممر تلة العيس في حلب".

    سكان بلدتي كفريا والفوعة
    © Sputnik . Morad Saeed
    مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق يقضي بتحرير مختطفي بلدات اشتبرق وكفريا والفوعة في ريف إدلب
    وكانت مصادر خاصة قالت لـ"سبوتنيك"، إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإخراج من تبقى من مختطفي بلدة اشتبرق وكامل أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف مواطن، إضافة إلى مختطفي منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، وبالمقابل سيتم الإفراج عن 1500 من المعتقلين لدى الحكومة السورية التابعين للجماعات الإرهابية المسلحة.

    وكان أهالي كفريا والفوعة قد أوقفوا تنفيذ اتفاق يقضي بخروجهم في أواخر شهر أبريل/ نيسان، بسبب عدم وجود ضمانات تحفظ سلامتهم من اعتداءات "جبهة النصرة"، وكان الاتفاق وقتها يقضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق على مرحلتين.

    انظر أيضا:

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    بدء دخول الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج المحاصرين فيهما
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