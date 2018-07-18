دخول عشرات الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج الأهالي المحاصرين

دخلت حافلات وسيارات إسعاف بلدتي الفوعة وكفريا، المحاصرتين من قبل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، في إطار اتفاق لإجلاء سكان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بدخول "88 حافلة وعدد من عربات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة تنفيذا للاتفاق القاضي بإجلاء عدد من أهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية عبر ممر تلة العيس في حلب".

© Sputnik . Morad Saeed مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق يقضي بتحرير مختطفي بلدات اشتبرق وكفريا والفوعة في ريف إدلب

وكان أهالي كفريا والفوعة قد أوقفوا تنفيذ اتفاق يقضي بخروجهم في أواخر شهر أبريل/ نيسان، بسبب عدم وجود ضمانات تحفظ سلامتهم من اعتداءات "جبهة النصرة"، وكان الاتفاق وقتها يقضي بإخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي اشتبرق على مرحلتين.