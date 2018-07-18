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19:02 18 يوليو/ تموز 2018
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    الجبير وأمير الكويت

    عقب مصر والإمارات... السعودية توقع اتفاقا جديدا مع الكويت

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    وقعت الكويت والسعودية، في الكويت العاصمة اليوم الأربعاء، محضر إنشاء "مجلس التنسيق السعودي – الكويتي" المشترك، وفقاً للصفحة الرسمية للخارجية السعودية على الإنترنت.

    وقال وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، في "تغريدة" نشرت عبر صفحة الخارجية، "وقعت مع أخي وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي — الكويتي، وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين".

    بن سلمان-العبادي
    © REUTERS / HANDOUT
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    وأضاف أن "الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت، تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين، للنهوض بالتعاون القائم في كافة المجالات".

    وكان مجلس الوزراء السعودي قد صادق، خلال جلسة عقدها أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء مجلس التنسيق السعودي — الكويتي.

    يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أعلنتا، في أيار/ مايو 2016، عن تشكيل مجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي والأمني والعسكري.

    وعقد في مدينة جدة، يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي — الإماراتي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

    وأنشأت السعودية عام 2015 مجلساً تنسيقياً مع مصر؛ كما أنشأت مجلساً تنسيقاً مع الأردن في سنة 2016، ومع العراق في 2017.

    وتهدف هذه المجالس إلى التوصل إلى صيغ نهائية بشأن معظم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بين المملكة والدول العربية، التي تملك معها مجالس تنسيق.

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, الإمارات, الجبير, السعودية, مصر
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