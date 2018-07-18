الخطوط القطرية تطلق تحذيرا

حذرت الخطوط الجوية القطرية من رسائل "احتيال إلكترونية" انتشرت مؤخرا، تدعي تقديم عروض وهمية على تذاكر الطيران.

ونفت "القطرية" في بيان رسمي، إرسالها أي تذاكر عن طريق الإنترنت، داعية من تلقى مثل هذه الرسائل إلى إبلاغ الشركة أو الشرطة.

وناشدت الشركة بضرورة شراء التذاكر عبر موقعها الرسمي أو مكاتب المبيعات الخاصة بها أو وكلاء السفر المعتمدين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

Beware of online ticket scams.



For more information, please visit https://t.co/dSBXmo72bO pic.twitter.com/VtadvgysbR — Qatar Airways (@qatarairways) July 18, 2018

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، صورة "بريد إلكتروني" يفيد أن الخطوط الجوية القطرية تقدم تذاكر سفر مجانية للعائلات.

ومع تتبع الروابط الموجودة في البريد الإلكتروني المرسل، يتم إرسال المتلقي إلى مواقع تحاكي شكل الموقع الرسمي للخطوط القطرية، وتطلب الرد لاستلام العرض مع طلب بعض البيانات.

وأكدت الشركة أن جميع عروضها الخاصة يتم أرسالها وإعلانها عبر قنواتها الرسمية.