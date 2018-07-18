"أرامكو" تكشف سبب حريق اندلع في مصفاة تابعة لها في الرياض

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.
فيما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن أن "سلاح الجو المسير استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".
وكشفت "المسيرة" عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صماد 2" يعتقد أنها من نفذ الهجوم الجوي على مصفاة "أرامكو" في الرياض.
Saudi Aramco fire protection crews and Civil Defense have successfully controlled a minor fire due to an operational incident at the Riyadh Refinery today. No personnel are injured and no impact on operations.— aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) July 18, 2018
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