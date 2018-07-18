"أرامكو" تكشف سبب حريق اندلع في مصفاة تابعة لها في الرياض

أعلنت شركة "أرامكو" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الحريق الصغير في مصفاة الرياض كان نتيجة حادث يتعلق بالعمليات.

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

فيما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن أن "سلاح الجو المسير استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وكشفت "المسيرة" عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صماد 2" يعتقد أنها من نفذ الهجوم الجوي على مصفاة "أرامكو" في الرياض.