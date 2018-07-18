السفير الروسي لدى سوريا: القضاء على التنظيمات الإرهابية جنوبي سوريا مسألة أيام أو أسابيع

أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، أن القضاء على المسلحين جنوبي سوريا مسألة بضعة أيام أو أسابيع.

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير الروسي في حديث لقناة "روسيا 24": "بدأت في الصيف عملية مكافحة إرهابي جنوب غربي البلاد وتتقدم بشكل ناجح وتشارف على الانتهاء، وتنفيذ مهمة القضاء على التنظيمات الإرهابية هناك مسألة عدة أسابيع أو أيام، لأن كل شيء يجري بسرعة".

وتابع: "في حال حافظنا على هذه الوتيرة من الممكن تحرير سوريا خلال المستقبل المنظور".

وقال كينشاك، إن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما القيام بالكثير من أجل إعادة بناء سوريا.

وأوضح السفير في حديث لقناة "روسيا 24":

أن ذلك [إعادة الحياة الطبيعية للبلاد] يحتاج لعملية إعادة بناء شاملة… للاقتصاد السوري وفي المجال الاجتماعي وهو ما تقوم به السلطات السورية، لكن ذلك قطرة في بحر. هناك حاجة لمساعدة خارجية، وإذا اتفقت روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة يمكننا القيام بالكثير".