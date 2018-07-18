السفير الروسي لدى سوريا: القضاء على التنظيمات الإرهابية جنوبي سوريا مسألة أيام أو أسابيع

وتابع: "في حال حافظنا على هذه الوتيرة من الممكن تحرير سوريا خلال المستقبل المنظور".
وقال كينشاك، إن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما القيام بالكثير من أجل إعادة بناء سوريا.
وأوضح السفير في حديث لقناة "روسيا 24":
أن ذلك [إعادة الحياة الطبيعية للبلاد] يحتاج لعملية إعادة بناء شاملة… للاقتصاد السوري وفي المجال الاجتماعي وهو ما تقوم به السلطات السورية، لكن ذلك قطرة في بحر. هناك حاجة لمساعدة خارجية، وإذا اتفقت روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة يمكننا القيام بالكثير".
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