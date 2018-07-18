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23:08 18 يوليو/ تموز 2018
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    السفير العراقي في روسيا حيدر منصور هادي العذاري والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف

    السفير العراقي في موسكو يبحث مع بوغدانوف ملفات هامة

    © Sputnik . КARINA YOUNES
    العالم العربي
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    التقى السفير العراقي في روسيا حيدر منصور هادي العذاري بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، لبحث آخر التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية.

     وصرح السفير لوكالة "سبوتنيك" أنه أكد خلال اللقاء بأن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لا تزال مستمرة من خلال المباحثات السياسية بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لبعض المحطات التي قُدمَت ضدها شكاوى من قبل بعض الكتل والشخصيات السياسية.

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    كما أطلع السيد السفير المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على آخر المستجدات بشأن التظاهرات التي تشهدها عددا من محافظات العراق الوسطى والجنوبية، وأكد له بأن التظاهر حق مكفول للمواطن بموجب الدستور العراقي، وأن الحكومة العراقية تعمل حالياً على الاستماع لطلبات المتظاهرين المشروعة من أجل تلبيتها، وحماية التظاهرات والحفاظ على سلميتها ومنع أي اختراق لها من قبل المجاميع الإرهابية التي تحاول استغلالها.

    من جانبه أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن روسيا تدعم العراق حكومة وشعباً وتتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية بأقرب وقت ممكن تلبي تطلعات الشعب العراقي، وتحافظ على المكتسبات التي تحققت على يد الحكومة العراقية الحالية وأهمها الانتصار على الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي، والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية لا سيما بعد استفتاء إقليم كردستان في شهر سيبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

    وفي نهاية اللقاء قدم السفير العراقي شكره للقيادة الروسية على دعمها المتواصل للعراق حكومة وشعبا، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، مؤكداً له أن سياسة العراق الخارجية تتبع منهجاً واضحاً يتمثل بالانفتاح على الأشقاء والأصدقاء من أجل بناء علاقات متينة، والابتعاد عن سياسة المحاور.

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    الكلمات الدلالية:
    تشكيل الحكومة العراقية, العلاقات العراقية الروسية, الحكومة العراقية, العراق, روسيا
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