السفير العراقي في موسكو يبحث مع بوغدانوف ملفات هامة

وصرح السفير لوكالة "سبوتنيك" أنه أكد خلال اللقاء بأن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لا تزال مستمرة من خلال المباحثات السياسية بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي لبعض المحطات التي قُدمَت ضدها شكاوى من قبل بعض الكتل والشخصيات السياسية.
من جانبه أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن روسيا تدعم العراق حكومة وشعباً وتتطلع إلى تشكيل حكومة عراقية بأقرب وقت ممكن تلبي تطلعات الشعب العراقي، وتحافظ على المكتسبات التي تحققت على يد الحكومة العراقية الحالية وأهمها الانتصار على الإرهاب وتنظيم "داعش" الإرهابي، والمحافظة على وحدة الأراضي العراقية لا سيما بعد استفتاء إقليم كردستان في شهر سيبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وفي نهاية اللقاء قدم السفير العراقي شكره للقيادة الروسية على دعمها المتواصل للعراق حكومة وشعبا، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، مؤكداً له أن سياسة العراق الخارجية تتبع منهجاً واضحاً يتمثل بالانفتاح على الأشقاء والأصدقاء من أجل بناء علاقات متينة، والابتعاد عن سياسة المحاور.
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