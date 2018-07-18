قوات سعودية تسيطر على نقطة أمنية بمحافظة المهرة اليمنية

صرح مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم، الأربعاء، بأن قوات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سيطرت على نقطة أمنية بمحافظة المهرة، أقصى شرق اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن قوة سعودية مسنودة بمدرعات ومروحية أباتشي سيطرت، اليوم، على نقطة أمنية في قرية تنهالن، بمديرية الغيظة، مركز محافظة المهرة.

وأشار المصدر إلى أن نقطة تنهالن، الواقعة على الطريق المؤدية إلى منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عُمان، كانت باستلام قبليين، بإشراف من الأجهزة الأمنية، التابعة للسلطة المحلية في المحافظة، وأن مدرعات سعودية تمركز فيها دون تنسيق مع السلطات اليمنية.

يُذكر أن القوات السعودية انسحبت من مطار الغيظة الدولي، في 13 يوليو/تموز الجاري، بناء على اتفاق وقعته مع السلطة المحلية في المهرة، ومحتجين على سيطرتها على المطار، ومنفذي شحن، وصرفيت البريين، وميناء نشطون، على أن تتولى إدارتها القوات اليمنية، التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة.