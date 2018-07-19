الإخبارية السورية: استكمال إجلاء المدنيين من بلدتي كفريا والفوعة

أفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم الخميس باستكمال إجلاء جميع المدنيين من بلدتين سوريتين وكانتا محاصرتين من قبل المسلحين في شمال غرب البلاد.

وأشارت القناة إلى "خروج كامل الحافلات من كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي لتصبح البلدتان خاليتين من المدنيين".

© Sputnik . Basil Shartouh خروج أول دفعة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب

وكانت أكثر من مئة حافلة قد وصلت أمس الأربعاء لنقل السكان والمقاتلين من البلدتين إلى منطقة قريبة يسيطر عليها الجيش السوري في محافظة حلب.

وبدأ الإجلاء بسيارات إسعاف تنقل المرضى إلى نقطة تفتيش حكومية قبل أن تغادر حوالي 121 حافلة البلدتين.

وقالت الإخبارية السورية إن عشر سيارات إسعاف نقلت عددا من مرضى الحالات الحرجة إلى خارج البلدتين.

ومن المقرر أن يغادر نحو سبعة آلاف شخص البلدتين.

وقال التلفزيون الرسمي إن 121 حافلة دخلت بلدتي كفريا والفوعة حتى يوم الأربعاء مع سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري لنقل السكان المرضى.