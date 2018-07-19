ابن سلمان يتحدث مجددا عن الحرب في اليمن

أجرى سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أمس الأربعاء، مباحثات مع المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتين غريفيث.

وجدد شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، دعم المملكة لجهود الحل السياسي في اليمن استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أكد "التزام بلاده بمبادرات الأمم المتحدة في اليمن بالرغم من عرقلة المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لجهود السلام في اليمن".

HRH Amb. Prince @kbsalsaud held productive talks with @OSE_Yemen where he reaffirmed KSA’s resolute support for a political resolution to the Yemeni conflict based on UNSC resolution 2216 stressing KSA’s commitment to UN sponsored initiatives in Yemen despite Houthi obstruction. pic.twitter.com/eax3649szK — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) July 18, 2018

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، البريطاني مارتين غريفيث، قد زار عدن وصنعاء والرياض والتقى بمسئولين في الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله.