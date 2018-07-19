وفاة 12 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث سير جنوبي مصر

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان اليوم الخميس، "وفاة 12 مواطنا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت ثم اصطدامها بسيارة ميكروباص بمنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا، مركز المنيا".
ولفت البيان إلى أن "الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، والبطن، وكسور بالحوض والضلوع والقدم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وحالتهم الصحية جميعا من بسيطة إلى متوسطة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة".
وفي تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".
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