وفاة 12 شخصا وإصابة 28 آخرين في حادث سير جنوبي مصر

توفي 12 شخصا وأصيب 28 آخرين، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، إثر حادث سير في محافظة المنيا جنوب القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان اليوم الخميس، "وفاة 12 مواطنا وإصابة 28 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأسمنت ثم اصطدامها بسيارة ميكروباص بمنزل وكافتيريا بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا، مركز المنيا".

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وأوضح البيان أنه "فور وقوع الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل حالات الوفاة 4 إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا، و6 آخرين بمشرحة المنيا العام، وشخصين بمشرحة مستشفى التامين الصحي"، لافتا إلى أن "3 من المصابين تلقوا العلاج بمستشفى المنيا للتأمين الصحي وخرجوا بعد تحسن، فيما يتبقى 19 مصاب بنفس المستشفى، كما تم نقل 4 من المصابين إلى مستشفى المنيا العام، و2 آخرين إلى مستشفى جامعة المنيا".

ولفت البيان إلى أن "الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف بالمخ، والبطن، وكسور بالحوض والضلوع والقدم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وحالتهم الصحية جميعا من بسيطة إلى متوسطة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة".

وفي تقرير منظمة الصحة العالمية عن عام 2016 قالت المنظمة إن "عدد ضحايا حوادث الطرق بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتلى ومصابين".