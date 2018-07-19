الجيش السوري يبدأ عملية إزالة السواتر عن طريق المدينة المهدمة في القنيطرة

أفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "أن الجيش السوري بدأ عملية إزالة السواتر عن طريق المدينة المهدمة في القنيطرة، تمهيدا لإجلاء جميع المسلحين الرافضين للتسوية إلى ريف إدلب".

© Sputnik . BASEL SHARTOUH "سانا": أنباء عن التوصل لاتفاق في القنيطرة ينص على خروج الإرهابيين

دمشق — سبوتنيك. وأضاف المصدر بأن "مسلحي حركة أحرار الشام سيخرجون اليوم في الحافلات التي وصلت إلى مدينة البعث في القنيطرة، في حين سيخرج غدا مسلحو جبهة النصرة".

وفي وقت سابق من اليوم، علمت "سبوتنيك" من مصدر أمني بالتوصل لاتفاق يقضي بعودة الجيش السوري إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل على جميع الجبهات في القنيطرة، وعودة الجيش السوري إلى جميع مواقعه في مناطق اتفاقية 1974.

وقال المصدر، إن "الاتفاق يقضي بالتسوية للمسلحين لمن يرغب بالبقاء، والترحيل إلى إدلب لمن يرفض التسوية وسيتم الترحيل على ثلاثة أيام".