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21:02 20 يوليو/ تموز 2018
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    اليمن... "أنصار الله" يستعيدون مواقع في الوازعية غرب تعز

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    كثف مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عملياتهم ضد قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    اليمن: القوات الحكومية تسيطر على مواقع غرب مركز باقم شمالي صعدة
    القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوماً نوعياً على مواقع لقوات الرئيس هادي في وادي الرونة في البوكرة بمديرية الوازعية غرب تعز".

    مؤكداً:

    وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين خلال المواجهات التي استمرت ساعات وانتهت بسيطرة مقاتلي "أنصار الله" على عدد من المواقع.

    يأتي ذلك عقب يومين من وصول تعزيزات من اللواء الأول حزم التابع للجيش اليمني إلى المديرية بعد تصعيد مسلحي "أنصار الله" هجماتهم على مناطقها التي أعلنت القوات الحكومية في 12 مايو/ أيار، السيطرة على مركزها مدينة الشقيراء.

    في السياق، نفذت قوات الرئيس هادي هجوماً على مسلحي "أنصار الله" في مديرية جبل حبشي غرب تعز، في محاولة لاستعادة مواقع في قرية تبيشعة.

    وأشار المصدر إلى إحباط مسلحي "أنصار الله" هجوم قوات الرئيس هادي وإلحاق خسائر في صفوفها خلال محاولتها التقدم.

    على صعيد متصل، لفت المصدر إلى أن مدفعية "أنصار الله" شنت قصفاً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجحملية بمديرية صالة شرق تعز، في حين قُتل جندي وأصيب آخران من القوات الحكومية بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله". 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    هادي عبد ربه, اليمن, أنصار الله, أنصار الله, هادي عبد ربه, اليمن
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