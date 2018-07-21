شاهد رد فعل السعوديين... فيديو متداول لابن نايف يشغل وسائل التواصل

ظهر الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي السابق، في مجلس عزاء خاله جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، الذي توفيت والدته قبل يومين.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الاحتفاء الكبير الذي حظي به ابن نايف لحظة وصوله العزاء، من ذوي المتوفاة وعموم الحاضرين، ممن سارعوا إلى استقباله، وحرص غالبيتهم على تقبيل يده وكتفه.

هذا سيدي الأمير #محمد_بن_نايف بخير..

وهذا وطنا بخير…

وحكامنا بخير…

وشعب السعودية بخير…



ونقول لأعداء الوطن كما قال سموه:



… العدو مدحور… pic.twitter.com/X7wHDu4xYi — أخبار محمد بن نايف (@MBNNews2) July 20, 2018

ودشن النشطاء هاشتاغ #محمد_بن_نايف الذي تنوعت فيه التغريدات الإعجاب بين شعر وثناء وغزل، إذ قال أحدهم إن الله إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وقال آخر: "السعادة بالحياة تكون، حينما أرى العائلة الحاكمة في وطني متماسكون ويُقدمون مصلحة الوطن على أي مصلحة".

وفي صور أخرى، ظهر الأمير محمد بن نايف وهو يشرب القهوة، فيما كتب الحساب الخاص بنشر أخباره تعليقا على الصورة: "حنا هل العوجا ولا به مراوات.. شرب المصايب مثل شرب الفناجيل".

يشار إلى أن محمد بن نايف أعفي من جميع مناصبه منتصف العام 2016، وغاب بشكل لافت عن الظهور الإعلامي عدة شهور.

وشغل محمد بن نايف منصب وزير الداخلية، وولي العهد، إضافة إلى تأسيسه مركزا حمل اسمه، لمناصحة الموقوفين على خلفية قضايا إرهابية.