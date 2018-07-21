صحيفة: إسرائيل تمهد لأول مرة في تاريخها لقصف هذه الدولة العربية

زعمت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أنها حصلت على صور جوية حصرية، قالت إنها "أهداف سوف تتعرض للقصف الإسرائيلي داخل دولة عربية، بادعاء أنها مواقع عسكرية إيرانية تستخدم لنقل الأسلحة والعتاد والعناصر إلى سوريا".

وادعت الصحيفة الكويتية، أن "مصادرها أمدتها بصور التقطت في الشهرين الماضيين، لتلك الأهداف التي تنوي إسرائيل ضربها في العراق، وبينها معابر حدودية مع إيران، مثل مهران وباشماق، إلى جانب الشلامجة الحدودي مع البصرة، والقريب من الكويت". ونشر الخبر المحلل السياسي في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

© AP Photo / Ariel Schalit أول تعليق إسرائيلي على رد فعل البحرين تجاه قصف سوريا

ونقلت الصحيفة عن المصادر زعمها أن "إسرائيل كثيرا ما رصدت، خلال السنوات الأخيرة، المحاولات الإيرانية لخلق ممر بري من طهران، مرورا ببغداد وصولا إلى الأراضي السورية، مضيفة أن بعض تلك المواقع العراقية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني الآن كانت تحت سيطرة الجيش الأمريكي في العراق مثل مطار H3، وموقع الرطبة العسكري، فضلا عن مواقع على طرق مهمة قرب القرى والمدن، مثل عاشقات وصبا البور، وغيرهما من المواقع العراقية التابعة لإيران عسكريا".

واعتبرت الصحيفة أن قصف إسرائيل، الأسبوع الماضي موقعا للحرس الثوري في سوريا، قرب الحدود العراقية، يعد تطورا لافتا ومن شأنه أن يمثل تغييرا في قواعد اللعبة، وربما يكون محاولة من تل أبيب لتوسيع خريطة المواجهة مع إيران".