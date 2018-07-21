بعد إنهاء الحرب... لقاء تاريخي للملك سلمان وولي عهده الاثنين المقبل

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يبحث الرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عرض ما وصلت إلية العلاقات الإريترية الإثيوبية بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دامت أكثر من 20 عاما.
وتأتي زيارة الرئيس الإريتري إلى المملكة بعد أيام قليلة من الزيارة التاريخية، التي قام بها إلى إثيوبيا بعد حوالي 22 عاما، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد ، بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.
وجاءت زيارة الرئيس الإريتري إلى إثيوبيا بعد 5 أيام على زيارة آبيي إلى إريتريا في إطار عملية سلام بهدف إنهاء سنوات من العداء والنزاع.
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