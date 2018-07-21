بعد إنهاء الحرب... لقاء تاريخي للملك سلمان وولي عهده الاثنين المقبل

يبدأ رئيس إحدى الدول، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق يومين، تبدأ يوم الاثنين المقبل، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يبحث الرئيس الإريتري، إسياس أفورقي، خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين المقبل، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عرض ما وصلت إلية العلاقات الإريترية الإثيوبية بعد تحسن العلاقات بين البلدين عقب قطيعة دامت أكثر من 20 عاما.

© Photo / Pixabay إثيوبيا طلبت من السعودية إمداداها بالوقود لمدة عام مع تأجيل الدفع

وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض لـ"د ب أ"، اليوم السبت، 21 يوليو/تموز، إن "إسياس أفورقي سيصل إلى جدة، الاثنين المقبل في زيارة مهمة، يلتقي خلالها مع العديد من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن عبدالعزيز". وأضاف المصدر، أن "أفورقي سيحاول خلال زيارته إلى المملكة في جلب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى بلاده التي دمرتها الحروب خلال السنوات الماضية".

وتأتي زيارة الرئيس الإريتري إلى المملكة بعد أيام قليلة من الزيارة التاريخية، التي قام بها إلى إثيوبيا بعد حوالي 22 عاما، وإنهاء حالة الحرب بين البلدين، التقى خلالها مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد ، بعد أقل من أسبوع على إعلان الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

وجاءت زيارة الرئيس الإريتري إلى إثيوبيا بعد 5 أيام على زيارة آبيي إلى إريتريا في إطار عملية سلام بهدف إنهاء سنوات من العداء والنزاع.