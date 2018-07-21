بعد مخاطبة بوتين... "أنصار الله" توجه رسالة إلى الرئيس الصيني

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، اليوم السبت، 21 يوليو/ تموز، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جي بينغ.

وعبر المشاط، في الرسالة، باسمه ونيابة عن حكومة وشعب الجمهورية اليمنية، عن تمنياته للرئيس الصيني بالصحة وللشعب الصيني الصديق اضطراد التقدم والازدهار، وهنأه بمناسبة تجديد الثقة له من قبل مجلس الشعب والحزب الشيوعي الصيني بإقرار التعديلات الدستورية وتمديد فترة رئاسته للبلاد، وذلك وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

© AP Photo / Hani Mohammed رسالة من "أنصار الله" إلى الرئيس بوتين

كما عبر رئيس المجلس السياسي الأعلى، عن "اعتزاز بلاده للدعم الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية لليمن والدول العربية من مساعدات سخية في كافة المجالات تسهم في عملية التطوير والتنمية في ظل العلاقات التاريخية والمعاصرة بين الدول العربية وجمهورية الصين الصديقة". ونوه بمواقف الصين الثابتة والشجاعة في مناصرة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما لذلك من أثر في نفوس الشعوب العربية.

وتطرقت الرسالة إلى الحرب في اليمن وقال: "ما يقوم به التحالف العربي بقيادة السعودية وأذنابه من العملاء من تصعيد عسكري في الساحل الغربي واحتلال الجزر والموانئ اليمنية الهامة، والمحاولات الجارية لغزو واحتلال مدينة الحديدة ومينائها رافضين لكل الجهود والمبادرات التي تتبناها الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي مارتن غريفيث على الرغم مما قدمه اليمن من مبادرات في إطار الحرص على حقن الدماء وسدا للذرائع الباطلة التي يروج لها تحالف العدوان، ما يندرج في إطار سعي هذا التحالف لتنفيذ أجندات مشبوهة تسعى للسيطرة واستغلال الموقع الإستراتيجي الهام لليمن ونهب خيراته وثرواته ومضاعفة نفوذ دول العدوان وتهديداتها للمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حرص اليمن على السلام وحقن دماء اليمنيين، "معبرا عن أمله في اضطلاع الصين بدور سياسي هام ورائد في دعم جهود السلام في اليمن والمنطقة وبذل مساعيها في وقف العدوان وفك الحصار وانسحاب القوات الغازية والمحتلة للأراضي والمياه والجزر اليمنية".

وأكد المشاط، رغبة "اليمن الصادقة في تطوير علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والدفع بهذا الاتجاه وبما يخدم ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".

يأتي ذلك، بعد يوم من الرسالة التي بعث بها المشاط، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب فيها عن أمله في المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.