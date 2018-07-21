اليمن... التحالف يستهدف مركز عمليات لـ "أنصار الله" غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، قصف اليوم السبت، مركز عمليات لمسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في تغريدة على تويتر إن "طيران التحالف العربي استهدف مركز عمليات المليشيات الانقلابية غرب صرواح"، مؤكدا أن القصف الجوي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري في محافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" استهدفوا بعمليات قنص مواقع متفرقة لقوات الرئيس هادي بمديرية صرواح غرب مأرب.

ووفقاً للمصدر، أسفرت عمليات القنص عن مقتل وإصابة 4 جنود من القوات الحكومية.

يشار إلى أن مديرية صرواح تشهد معارك كر وفر بين الجيش اليمني ومسلحي "أنصار الله"، وتكتسب المديرية أهمية من استخدام أنصار الله جبالها في استهداف مراكز قيادة القوات الحكومية في مدينة مأرب، وتمر عبرها أنابيب النفط إلى رأس عيسى بالحديدة لتصدير نفط مأرب، إضافة إلى امتلاكها مطارا عسكريا.

وفي تطور منفصل، اغتال مسلحون رجل دين في محافظة عدن جنوبي اليمن.

وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن بأن:

مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار، على الشيخ محمد راغب بازرعة إمام وخطيب مسجد عبد الله عزام في مديرية المعلا، وذلك عقب أدائه صلاة العشاء.

وأشار المصدر إلى وفاة الشيخ بازرعة على الفور متأثرا بجراحه، في حين لاذ الجناة بالفرار، لافتا إلى أن الشيخ بازرعة يشغل منصب مدير إدارة التحفيظ بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن.

يذكر أن قرابة 16 رجل دين وضابطا تعرضوا في محافظة عدن لعمليات اغتيال أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن عدد منها.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.