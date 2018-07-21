الرئيس الصيني يصل إلى السنغال في بداية جولة أفريقية

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السنغال اليوم السبت 21 يوليو/تموز في زيارة تستغرق يومين لتوقيع صفقات ثنائية.

تأتي الزيارة في مستهل جولة له بالقارة الأفريقية المنهكة من سداد قروض صينية زهيدة في مقابل عقود بمجالي التعدين والتشييد، بحسب رويترز.

© REUTERS / HANDOUT الصين والإمارات مستعدتان لإنشاء آلية للتعاون العسكري والنووي

وتعد الصين حاليا أكثر دول العالم التي تعقد صفقات تجارية مع أفريقيا، وتتضمن جولة شي أيضا رواندا و جنوب أفريقيا حيث يعقد اجتماع قمة مع دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتتناقض العروض الصينية المستمرة في أفريقيا مع توجه الولايات المتحدة التي أبدى رئيسها دونالد ترامب اهتماما أقل بها.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني مع نظيره السنغالي ماكي سال للمرة الثالثة وسيعقد معه عدة صفقات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تشانغ شون سفير الصين إلى السنغال قوله في مارس/ آذار إن قيمة الاستثمارات الصينية في السنغال بلغت 100 مليون دولار عام 2017.

واستقبلت فرقة موسيقى عسكرية الرئيس الصيني كما اصطف في استقباله مئات من الأشخاص الذين لوحوا بعلمي الصين والسنغال وارتدوا قمصانا عليها صورتي الزعيمين.