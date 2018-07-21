اليمن.. الجيش يستعيد مواقع في حجة ويأسر 10 من "أنصار الله"

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، اليوم السبت، تقدما في معارك مع مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني في حسابه على "فيس بوك" إن "القوات سيطرت على مواقع عدة شرق قرية الجعدة في وادي حيران، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية منذ صباح اليوم".

وأشار إلى "سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات خلال المعارك، فيما تمكن الجيش من أسر 10 منهم"، لافتا إلى "أسر 11 من المليشيات الحوثية في معارك مطلع الشهر الجاري".

وكانت القوات الحكومية أعلنت في 15 يوليو/تموز الجاري السيطرة على عدد من المواقع المهمة في وادي حيران وصولا إلى قرية الخوارية إحدى قرى عزلة بني فاضل بمديرية حيران غرب حجة، وأنها أصبحت على بعد 12 كم من الطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض ومحافظة الحديدة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله "الحوثيين".