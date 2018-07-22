روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

موسكو- سبوتنيك . وكتبت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7 خروقات، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7 خروقات في محافظتي اللاذقية (4) وحلب (3) بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط".

وبشكل عام تم تنفيذ 1841 عملية إنسانية ويبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توزيعها على السكان 2807.86 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لـ8 أشخاص.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.