نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا: النفط من حق الشعب والمؤسسة الوطنية مسؤولة عنه حصرا

أكدت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، اليوم، الأحد، أن الثروات النفطية الليبية هي من حق الشعب الليبي، وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عنه، حصرا.

القاهرة، سبوتنيك. وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبر تويتر، إن ويليامز التقت برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في طرابلس، وأكدت خلال اللقاء أن "ثروات ليبيا من حق الشعب الليبي، وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة الشرعية، والمعترف بها دوليا؛ لإدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا".

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وبحسب البيان، "استنكرت ويليامز خطف عمال من حقل الشرار النفطي، ودعت إلى إطلاق سراحهم الفوري، وغير المشروط".

يذكر أن مسلحين مجهولين اقتحموا المحطة رقم 186، التابعة لحقل الشرارة النفطي، يوم السبت، 14 تموز/يوليو، واختطفت أربعة موظفين من قبل المهاجمين، ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أعلن في مؤتمر صحفي، أواخر الشهر الماضي، سيطرة الجيش على منطقة الهلال النفطي بالكامل، وأكد أن القيادة العامة للجيش قررت تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، شرقي البلاد.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان، بدعم من الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.