"وضع بصمتها في سجل عالمي"... قطر تحقق إنجازا هو "الأول من نوعه" في تاريخها

حقق فريق قطر لعبور المانش إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة القطرية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، نجح الفريق في السباحة عبر بحر المانش من الساحل البريطاني إلى الساحل الفرنسي، والذي يعتبر واحدا من أصعب التحديات الرياضية في العالم.

فريق قطر لعبور المانش يحقق إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة القطرية، بنجاحه في السباحة عبر بحر المانش من الساحل البريطاني إلى الساحل الفرنسي، والذي يعتبر واحدا من أصعب التحديات الرياضية في العالم. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 22, 2018

وقد انطلقت المحاولة من منطقة فولكيستون بالقرب من ميناء دوفر على الساحل البريطاني، قبل أن تختتم على شاطئ فيسانت على الجانب الفرنسي، بين مدينتي كاليه وبولون.

تحقق حلم الأبطال! بعد 16 ساعة و34 دقيقة، نبارك لأول فريق قطري يعبر بحر المانش الفرنسي 👏🏻👏🏻👏🏻 يهنئكم الاتحاد القطري للرياضة للجميع على هذا الإنجاز

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-#فريق_قطر_يعبر_المانش #فريق_قطر_للسباحة #النشاط_عافية pic.twitter.com/3RfGob2Bbf — الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) July 22, 2018

ومنذ عام 1875، لم ينجح سوى ما يقارب 1500 سباحا و765 فريق تتابع في تجاوز بحر المانش، المعروف أيضا بالقناة الإنجليزية، والذي يعتبر أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، بمرور أكثر من 800 سفينة وعبارة خلاله يوميا،وفق ما جاء في صحيفة العرب القطرية.

فريق قطر ينجح في عبور بحر المانشhttps://t.co/zAni1L6ffe — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) July 22, 2018

ونال الانجاز الجديد ثناء العديد من الشخصيات القطرية، التى كان من بينها جوعان بن حمد آل ثاني، نجل أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي غرد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "عبور بحر المانش سباحةً تحدٍ لا يفارق خيال السباحين في العالم لكن القليل هو من كسب التحدي على مدى التاريخ.."





وأضاف: "الآن وضعت دولة قطر بصمتها في سجل السباحة العالمي بعد نجاح الفريق القطري في عبور المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا سباحة ولمسافة تتجاوز 40 كيلومترا".

عبور بحر المانش سباحةً تحدٍ لا يفارق خيال السباحين في العالم لكن القليل هو من كسب التحدي على مدى التاريخ..

الآن وضعت دولة قطر بصمتها في سجل السباحة العالمي بعد نجاح الفريق القطري في عبور المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا سباحة ولمسافة تتجاوز 40 كيلومترا..

🇶🇦🏊🏻‍♂🥇 pic.twitter.com/eDQ7T0qyO8 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 22, 2018