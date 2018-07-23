"وضع بصمتها في سجل عالمي"... قطر تحقق إنجازا هو "الأول من نوعه" في تاريخها

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، نجح الفريق في السباحة عبر بحر المانش من الساحل البريطاني إلى الساحل الفرنسي، والذي يعتبر واحدا من أصعب التحديات الرياضية في العالم.
فريق قطر لعبور المانش يحقق إنجازا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة القطرية، بنجاحه في السباحة عبر بحر المانش من الساحل البريطاني إلى الساحل الفرنسي، والذي يعتبر واحدا من أصعب التحديات الرياضية في العالم.— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) July 22, 2018
وقد انطلقت المحاولة من منطقة فولكيستون بالقرب من ميناء دوفر على الساحل البريطاني، قبل أن تختتم على شاطئ فيسانت على الجانب الفرنسي، بين مدينتي كاليه وبولون.
تحقق حلم الأبطال! بعد 16 ساعة و34 دقيقة، نبارك لأول فريق قطري يعبر بحر المانش الفرنسي 👏🏻👏🏻👏🏻 يهنئكم الاتحاد القطري للرياضة للجميع على هذا الإنجاز— الاتحاد القطري للرياضة للجميع (@qasportsforall) July 22, 2018
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-#فريق_قطر_يعبر_المانش #فريق_قطر_للسباحة #النشاط_عافية pic.twitter.com/3RfGob2Bbf
ومنذ عام 1875، لم ينجح سوى ما يقارب 1500 سباحا و765 فريق تتابع في تجاوز بحر المانش، المعروف أيضا بالقناة الإنجليزية، والذي يعتبر أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، بمرور أكثر من 800 سفينة وعبارة خلاله يوميا،وفق ما جاء في صحيفة العرب القطرية.
فريق قطر ينجح في عبور بحر المانشhttps://t.co/zAni1L6ffe— أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) July 22, 2018
عبور بحر المانش سباحةً تحدٍ لا يفارق خيال السباحين في العالم لكن القليل هو من كسب التحدي على مدى التاريخ..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 22, 2018
الآن وضعت دولة قطر بصمتها في سجل السباحة العالمي بعد نجاح الفريق القطري في عبور المانش الرابط بين فرنسا وبريطانيا سباحة ولمسافة تتجاوز 40 كيلومترا..
🇶🇦🏊🏻♂🥇 pic.twitter.com/eDQ7T0qyO8
قطع شباب قطر— بندر القحطاني (@Bndr619) July 22, 2018
بحر المانش
بعد سباحة متواصله
لمدة 16 ساعة و34 دقيقة
من سواحل بريطانيا لسواحل فرنسا
كأول فريق قطري يعبر بحر المانش وكأول فريق غير محترف يعبر… https://t.co/XiEKgXCkns
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