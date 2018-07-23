وفد من أسر الجنود الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا يصل إلى دمشق للقاء الأسد

وصل وفد من عائلات الجنود الروس الذين لقوا حتفهم على الأراضي السورية أثناء أدائهم المهام القتالية، إلى سوريا بدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته، حيث سيلتقي الوفد الرئيس، ويزور القاعدة الجوية حميميم ويضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجنود الروس.

دمشق-سبوتنيك. وقال مراسل وكالة "سبوتنيك": "وصل إلى سوريا، اليوم الاثنين، أسر خمسة من الجنود الروس الذي لقوا حتفهم على الأراضي السورية أثناء أدائهم مهامهم القتالية من بينها: والدي الطيار رومان فيليبوف [ الذي مُنح لقب بطل روسيا]، وزوجة مارات

آخميتشين وأبنائهم الثلاثة، وزوجة وابن أوليغ بيشكوف،[ الذي منح وسام بطل روسيا] وزوجة وابنة المقدم فاليري ماتيفيف، وابنة الممرضة ناديجدا دوراتشينكو.

وأضاف المراسل أن أفراد أسر الجنود الروس الذين سقطوا أثناء أداء المهام القتالية على أراضي الجمهورية العربية السورية سيلتقون مع الرئيس السوري وعائلته.

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وأشار المراسل إلى أن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ومفتي سوريا، أحمد بدرالدين حسون، سيلتقيان مع أفراد أسر الجنود الروس، بالإضافة إلى ذلك، سيزور الوفد ضريح الجندي المجهول، وسيلتقي مع

أهالي العسكريين السوريين الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، وسيزورون مدرسة داخلية للأيتام، حيث سيتبرع الوفد بمساعدات إنسانية".

ووصلت عائلات الجنود الروس إلى سوريا بدعوة من الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء، المشهورة بأنشطتها الإنسانية.

وقد نظمت هذه الزيارة من قبل منظمة المحاربين القدامى لعموم روسيا "أخوة القتال"، والمنبر الوطني لـ "روسيا الموحدة" ومجموعة من نواب

الدوما للعلاقات مع البرلمان السوري بالمساعدة من وزارتي الدفاع والخارجية الروسية.

وتم تنظيم زيارة الوفد خلال استقبال الأسد للنائب في البرلمان الروسي عن حزب "روسيا الموحدة" الروسي، دميتري سابلين، في حزيران/يونيو.