مصدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة السورية فوق جيب "داعشي"

وأشار المصدر إلى أن العملية العسكرية السورية تتركز على الجيب الداعشي الذي يحتل نحو 50 كم مربعا عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.
وأكد المصدر أن "طائرة سوخوي22 أسقطتها الصواريخ الإسرائيلية فوق مناطق سيطرة داعش ولا نعلم حتى الآن مصير الطيارين".
وأضاف: "إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوب سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم".
وأفاد المصدر العسكري بأن عملية إنقاذ لطياري السوخوي 22 بدأتها دوريات تابعة للجيش والأمن السوريين، حيث توجهت إلى مكان سقوط الطائرة لإسعاف الطيارين إذا كانا لا يزالان على قيد الحياة.
وفي سياق العمليات ضد المجموعات المسلحة في الجنوب السوري، قال المصدر: "العملية العسكرية السورية تتركز على الجيب الداعشي الذي يحتل نحو 50 كم مربع عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل".
ومنذ الساعة الثامنة صباحا تقوم طائرات سورية وأردنية باستهداف الجيب الداعشي في وادي اليرموك عند الحدود السورية الأردنية.
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