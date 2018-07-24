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15:57 24 يوليو/ تموز 2018
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    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

    لماذا الإمارات وحدها... السبب الذي منع قطر من مقاضاة دول المقاطعة الأخرى

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، السبب الذي جعل الدوحة تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وعدم اتخاذ الإجراء ذاته مع بقية دول المقاطعة.

    وقالت لولة الخاطر، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية: "هناك سؤال يطرح دائما لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري مادة 22 تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية؛ فقطر والإمارات موقعتان على هذا الاتفاق".

    وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدفاع خالد بن محمد العطية ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس
    © REUTERS / YURI GRIPAS
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    وتابعت الخاطر: "الحقيقة المسألة مسألة قانونية وفنية صرفة؛ وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة؛ المسألة أن هناك اتفاقية هي اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات".

    وأضافت: "كل من السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية وضرورة الالتزام بقراراتها في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول".

    يذكر أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.

    وكانت محكمة العدل الدولية، قررت أمس الاثنين، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار 5 يونيو/ حزيران 2017، الذي اتخذته الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.

    مدينة الدوحة، قطر
    © AFP 2018 / Stringer
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    وقالت المحكمة، إن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مشيرة إلى أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات.

    من جهتها اعتبرت وسائل الإعلام القطرية، قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها الدوحة ضد الإمارات أمام هذه المحكمة "انتصارا" لقطر، واصفة إياه بـ"القرار التاريخي".

    وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

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    أخبار مقاطعة قطر, الأزمة الخليجية, أخبار قطر, مقاطعة قطر, محكمة العدل الدولية, الحكومة القطرية, لولوة راشد الخاطر, دول المقاطعة, قطر, الإمارات
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