الملك سلمان يصدر قرار عاجلا بشأن "شهيدي أمريكا"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا بشأن الطالبين السعوديين جاسر بن دهام اليامي، وذيب بن مانع اليامي، اللذين غرقا في أمريكا أثناء محاولاتهما إنقاذ طفلين.

منح الملك سلمان الطالبين وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ومبلغ مليون ريال لورثة كل منهما تقديرا لما قاما به من عمل بطولي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

جاء ذلك خلال استقباله لذوي الطالبين في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، معربا عن تعازيه ومواساته لهم في الفقيدين، عادا تضحيتهما بنفسيهما في سبيل إنقاذ طفلين من الغرق عملا انسانيا.

من جهتهم، عبر ذوو الفقيدين عن خالص شكرهم للملك سلمان على عزائه وتكريمه.

#خادم_الحرمين_الشريفين يمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى للطالبين جاسر و ذيب اللذين استشهدا غرقا في أمريكا، ومليون ريال لورثة كل منهما.https://t.co/RSVfQhCZE0#واس pic.twitter.com/kYiPvuna6U — واس (@spagov) July 24, 2018

​وتعود قصة المبتعثان السعوديان جاسر، وذئب اليامي (1991-2018) درسا الهندسة في جامعة هارتفورد الأمريكية، وقضى في حادثة بطولية وهما يحاولان إنقاذ طفلين جرفتهما التيارات المائية القوية في نهر شيكوبي، ماساتشوسس.

وأحدثت هذه الحادثة حالة من الحزن الشديد في الوسط الإعلامي والجامعي على حد سواء عقب إعلان خسارة اليامي والراكة، وقامت جامعة هارتفورد برفع العلم السعودي لمدة ثلاثة أيام حدادا على الفقيد.